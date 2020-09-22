В Австралії сотні китів застрягли на піщаній мілині: видовище не для слабкодухих

У віддаленій гавані Маккуорі австралійського острова Тасманія на піщаній мілині застрягли близько 250 китів, яких вчені намагаються врятувати. Щонайменше 25 китів загинули.

"Вони перебувають у воді, але дуже важко побачити, скільки з цих китів померло і в якому стані вони є", – сказав представник Департаменту навколишнього середовища Тасманії Нік Дека. Попередньо вважається, що це кит типу грінда, але остаточно їхній підвид ще не підтвердили.

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На місце прибули поліція і морські експерти, вони оцінюють ситуацію, щоб розпочати рятувальну операцію сьогодні, 22 вересня. Вчені нарікають на те, що з приливами робота місії буде сильно ускладнена, тому більшу частину робіт постараються провести під час відливів.

У Тасманії нерідко доводиться рятувати китів, які викинулися на берег, але такого масового випадку не спостерігалося давно. До робіт планують залучити волонтерів, а в цілому територію з китами захистять для безпеки тварин.

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