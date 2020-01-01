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Названа точна швидкість зору соколів

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Сокіл - фото 1
Сокіл / phys

Гострота зору і здатність швидко обробляти візуальні сигнали мають вирішальне значення для сокола, який спрямовується до своєї жертви зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину!

Гострота зору хижих птахів була ретельно вивчена.

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Відомо, що зір деяких великих орлів і стерв'ятників удвічі гостріший, ніж у людини. Однак досі дослідники ніколи не вивчали швидкість зору хижих птахів, тобто наскільки швидко вони сприймають зорові сигнали.

Фахівці з Лундського університету (Швеція) вперше виміряли швидкість зору сокола сапсана, балобана і пустельного канюка. Для цього вчені оцінювали реакцію птахів на миготіння світлових індикаторів на різних швидкостях. Результати показують, що сапсан володіє найшвидшим зором і може розрізнити два окремі спалахи при частоті 129 Гц. Балобан реагує на миготіння з частотою до 102 Гц, а пустельний канюк до 77 Гц.

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Джерело: phys
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