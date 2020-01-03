Кіт-бешкетник зламав фігуру з 2432 деталей конструктора

Цей кіт зруйнував фігуру з декількох тисяч деталей конструктора! Про курйозний інцидент розповів сам господар вихованця на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік працює в магазині іграшок і до Нового року він виконував замовлення клієнта: збирав фігурку персонажа японської манги. Вона складалася з 2432 окремих деталей.

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Виконавши замовлення за тиждень, чоловік не догледів за своїм котом, який зламав фігурку. Господар показав зламану роботу і рудого бешкетного кота, який лежав поруч. У коментарі до знімків продавець написав, що "вб'є вихованця".

Однак, кіт уникнув покарання, про що свідчить знімок чоловіка зі своїм вихованцем. Продавець сподівається, що клієнт зрозуміє його і не стане лаяти.

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