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В Австралії собака став поштарем для дітей, які сидять вдома на карантині
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В Австралії пес по кличці Наггет допоміг своїй маленькій господині спілкуватися з подругою під час карантину. Чотирилапий живе з Сарою Джейн і її донечкою Авою у невеличкому містечку у штаті Вікторія. На час самоізоляції він перетворився на справжнього поштаря.
Торік Ава перенесла грип, через який її госпіталізували, а потім у неї почалися проблеми з нирками, тому під час пандемії коронавірусу батьки взяли до уваги всі заходи безпеки. Тепер дівчинка не виходить з дому і дуже сумує за найкращою подругою.
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Одного разу Наггет прийшов до Ави з папірцем, який був прикріплений до його нашийника. Виявилося, що це був лист від її подруги Сіанни. Дівчинку і її батьків дуже потішила та зворушила ця записка.
Ава, я знаю, що зараз ми не можемо бачитися одна з одною, але ми можемо відправляти повідомлення через Наггета. Я не знаю чому, але ж собаки залишають поза передачею вірусу. Можеш відправити мені теж лист (щоб я знала, що ти все ще жива)? Covid-19 в кінці кінців піде, і все буде добре, – йдеться в листі.
Мама дівчинки зауважила, що цей лист її неабияк зворушив.
Цей лист змусив нас щиро усміхнутися в ці смутні часи. Діти такі милі, – говорить Сара Джейн.
Якийсь час подруги підтримували зв'язок через пса. У паперовому листуванні дівчата почали давати одна одній завдання – написати вірш або намалювати малюнок. Пізніше дорослі встановили спеціальну поштову скриньку, тому що Наггет став лінуватися й ухилятися від обов'язків листоноші.
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