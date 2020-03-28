В Австралії собака став поштарем для дітей, які сидять вдома на карантині

В Австралії пес по кличці Наггет допоміг своїй маленькій господині спілкуватися з подругою під час карантину. Чотирилапий живе з Сарою Джейн і її донечкою Авою у невеличкому містечку у штаті Вікторія. На час самоізоляції він перетворився на справжнього поштаря.

Торік Ава перенесла грип, через який її госпіталізували, а потім у неї почалися проблеми з нирками, тому під час пандемії коронавірусу батьки взяли до уваги всі заходи безпеки. Тепер дівчинка не виходить з дому і дуже сумує за найкращою подругою.

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Одного разу Наггет прийшов до Ави з папірцем, який був прикріплений до його нашийника. Виявилося, що це був лист від її подруги Сіанни. Дівчинку і її батьків дуже потішила та зворушила ця записка.

Ава, я знаю, що зараз ми не можемо бачитися одна з одною, але ми можемо відправляти повідомлення через Наггета. Я не знаю чому, але ж собаки залишають поза передачею вірусу. Можеш відправити мені теж лист (щоб я знала, що ти все ще жива)? Covid-19 в кінці кінців піде, і все буде добре, – йдеться в листі.

Мама дівчинки зауважила, що цей лист її неабияк зворушив.

Цей лист змусив нас щиро усміхнутися в ці смутні часи. Діти такі милі, – говорить Сара Джейн.

Якийсь час подруги підтримували зв'язок через пса. У паперовому листуванні дівчата почали давати одна одній завдання – написати вірш або намалювати малюнок. Пізніше дорослі встановили спеціальну поштову скриньку, тому що Наггет став лінуватися й ухилятися від обов'язків листоноші.

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