Діти королівської сім'ї подякували медикам за боротьбу з коронавірусом: зворушливе відео

У четвер, 26 березня, вся Великобританія об'єдналася у флешмобі, щоб подякувати Національній системі здоров'я за підтримку, яку вона надає в боротьбі з пандемією коронавірусу. Королівська сім'я також підтримала челендж подяки.

Королівська сім'я Великобританії підтримала флешмоб, який об'єднав мільйони людей по всій країни. У рамках челенджу люди дякували медикам за їхню роботу під час пандемії COVID-19.

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Герцог і герцогиня Кембриджські опублікували на офіційній сторінці в Instagram відео, на якому 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і принц Луї, якому у квітні виповниться два роки, посміхаються і плескають у долоні на знак вдячності медикам.

"Всім лікарям, медсестрам, доглядальницям, лікарям загальної практики, фармацевтам, волонтерам та іншим співробітникам Національної системи здоров'я, які працюють не покладаючи рук, щоб допомогти постраждалим від COVID-19 – спасибі", – прокоментували ролик в Instagram.

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