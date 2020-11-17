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В Австралії сміливий пес накинувся на акулу, щоб захистити господарів: відео

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В Австралії сміливий пес накинувся на акулу, щоб захистити господарів: відео - фото 1

В Австралії собака для захисту господаря кинувся на акулу, яка плавала біля берега, і злякав її. Дивіться на відео, як все було.

Відомо, що на приватному острові Хаггерстоунс, біля берегів штату Квінсленд, австралієць Джек Стрікленд займався риболовлею. У момент, коли біля нього з'явилася невелика акула, у воду на хижу рибину стрибнув його собака по кличці Тіллі.

І ще: Дайверу вдалося зняти на відео незвичайну рибу, яка використовувала плавники замість ніг

Домашньому улюбленцю вдалося налякати акулу, вона розвернулася і попливла від берега на глибину.

Читайте також: У глибинах океану вдалося зняти на відео гігантських кальмарів з 8-метровими щупальцями

Джерело: unilad
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