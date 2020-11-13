Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

У глибинах океану вдалося зняти на відео гігантських кальмарів з 8-метровими щупальцями

  • 40
У глибинах океану вдалося зняти на відео гігантських кальмарів з 8-метровими щупальцями - фото 1

Біля берегів Австралії зняли на відео гігантських глибоководних кальмарів магнапінн (Magnapinna). Тварина настільки рідко трапляється у полі зору спостерігачів, що зустріч з нею – справжнє везіння.

Всього по світу зареєстровано близько десятка підтверджених спостережень. Але нова зустріч унікальна, адже в цей раз вченим вдалося побачити відразу п'ять нових особин.

І ще: Оса-Ґодзілла: як виглядає незвична комаха з Японії

Гігантські кальмари – дивні і страшні створіння. Їхні тіла виглядають досить типово для кальмарів, але з набагато більшими щупальцями, ніж зазвичай. Довжина тіла з урахуванням кінцівок сягає 8 метрів і більше, довжина "рук" у 15-20 разів перевершує довжину мантії. Довгі щупальця кальмари використовують для вилову здобичі з океанського дна.

Кальмари мешкають на величезній глибині – від 1000 до 4000 метрів, що ускладнює їх вивчення. Адже сонячне світло туди не проникає, а тиск води неймовірно сильний. Але за допомогою новітніх дистанційно керованих транспортних засобів вчені стали знаходити ці створіння все частіше. Саме таке обладнання вчені використовували для дослідження глибоководних вод біля південного узбережжя Австралії.

Читайте також: У Єгипті знайшли мумію-гіганта, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію

Джерело: sciencealert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 827
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 214
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 376
Загрузка...
Новини