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У глибинах океану вдалося зняти на відео гігантських кальмарів з 8-метровими щупальцями
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Біля берегів Австралії зняли на відео гігантських глибоководних кальмарів магнапінн (Magnapinna). Тварина настільки рідко трапляється у полі зору спостерігачів, що зустріч з нею – справжнє везіння.
Всього по світу зареєстровано близько десятка підтверджених спостережень. Але нова зустріч унікальна, адже в цей раз вченим вдалося побачити відразу п'ять нових особин.
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Гігантські кальмари – дивні і страшні створіння. Їхні тіла виглядають досить типово для кальмарів, але з набагато більшими щупальцями, ніж зазвичай. Довжина тіла з урахуванням кінцівок сягає 8 метрів і більше, довжина "рук" у 15-20 разів перевершує довжину мантії. Довгі щупальця кальмари використовують для вилову здобичі з океанського дна.
Кальмари мешкають на величезній глибині – від 1000 до 4000 метрів, що ускладнює їх вивчення. Адже сонячне світло туди не проникає, а тиск води неймовірно сильний. Але за допомогою новітніх дистанційно керованих транспортних засобів вчені стали знаходити ці створіння все частіше. Саме таке обладнання вчені використовували для дослідження глибоководних вод біля південного узбережжя Австралії.
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