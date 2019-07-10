Науковці з США показали, як окунь проковтнув акулу цілком: відео

Дослідники нацуправління океанічних і атмосферних досліджень займалися обстеженням океанічного дна, їхній апарат Deep Discover був опущений на глибину приблизно 450 метрів. Техніка зафіксувала, як неподалік від берегів Південної Кароліни в США окунь з'їв акулу.

Вчені планували знайти топографічний підйом, де згідно з попередньою інформацією, міг зазнати краху корабель. Але на відео потрапили і жителі океану. Камера зафіксувала, як понад десять акул їли мертву рибу-меч. Несподівано до них підпливла окунеподібна риба і цілком проковтнула акулу.

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Вага цієї риби може бути навіть 100 кілограмів. А в довжину вона зростає до 75 сантиметрів. Живуть окуні близько 70 років.

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