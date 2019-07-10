Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Науковці з США показали, як окунь проковтнув акулу цілком: відео

  • 56
Морський окунь - фото 1
Морський окунь / fishwallpapers

Дослідники нацуправління океанічних і атмосферних досліджень займалися обстеженням океанічного дна, їхній апарат Deep Discover був опущений на глибину приблизно 450 метрів. Техніка зафіксувала, як неподалік від берегів Південної Кароліни в США окунь з'їв акулу.

Вчені планували знайти топографічний підйом, де згідно з попередньою інформацією, міг зазнати краху корабель. Але на відео потрапили і жителі океану. Камера зафіксувала, як понад десять акул їли мертву рибу-меч. Несподівано до них підпливла окунеподібна риба і цілком проковтнула акулу.

І ще: Фото цього 105-кілограмового коропа шокує вас

Вага цієї риби може бути навіть 100 кілограмів. А в довжину вона зростає до 75 сантиметрів. Живуть окуні близько 70 років.

Читайте також: В Індонезії зняли на відео дивну комаху

Джерело: insider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1816
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 519
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1596455
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл