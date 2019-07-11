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Лось у США знайшов спосіб врятуватись від рекордної спеки (відео)

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Лось не витримав спеки у США - фото 1
Лось не витримав спеки у США

У мережі набирає популярності ролик, на якому лось не витримав аномальної температури повітря та зайшов на подвір'я освіжитись. Такий варіант охолодження підходить і для людей.

У США літо видалось не просто спекотним, тому він високої температури страждають не лише американці, а й всі живі істоти. Нещодавно один з мешканців Аляски зняв на відео, як лось оригінально рятується від гарячого літа. На записі можна побачити, як тварина вмостилась прямісінько на газоні біля оприскувача трави та спокійно охолоджується бризками води.

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"Аляска зараз переживає рекордну хвилю тепла, і всі роблять все можливе, щоб остудитися", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись, а 27 тисяч переглядів менш як за день говорять самі за себе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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