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В Австралії сім'ю оштрафували через пост у фейсбуці

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Пост у соцмережі став причиною штрафу - фото 1
Пост у соцмережі став причиною штрафу

Сімейна пара Джаз Мотт і її чоловік Гаррі з Австралії минулого року провели чудову відпустку, під час якої наробили купу фотографій, які досі викладали у фейсбуці. Але останні кадри "побачили" світ явно даремно.

Як розповідає Джаз, незабаром після того, як фото були опубліковані, у двері постукали. На порозі був поліцейський, який без зайвих слів вручив протоколи про штрафи за порушення режиму самоізоляції на загальну суму понад 3000 доларів (в Австралії штрафи одні з найвищих у світі).

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Джаз каже, що була просто шокована. Вони з чоловіком поговорили і зрозуміли, на чому попалися. Довелося доводити, що вони не покидали будинок, а виклали торішні фото. Після цього штрафи були анульовані.

Ці світлини стали причиною виписання штрафу подружжю:

В Австралії сім'ю оштрафували через пост у фейсбуці - фото 398056

В Австралії сім'ю оштрафували через пост у фейсбуці - фото 398057

В Австралії сім'ю оштрафували через пост у фейсбуці - фото 398058

При цьому в поліцейському управлінні штату запевняють, що не стежать за соцмережами громадян, просто розслідують "обставини, пов'язані з окремими потенційними порушеннями, про які повідомляє громадськість". А всього громадськість з початку карантину "наповідомляла" штрафів на суму в один мільйон доларів.

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Джерело: Daily Mail
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