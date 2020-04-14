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Карантин Коронавірус

У МОЗ пояснили, де в Україні потрібно носити маску: повний перелік громадських місць

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У МОЗ пояснили, де в Україні потрібно носити маску: повний перелік громадських місць - фото 1

Після посилення карантину в Україні новою постановою Кабміну було оголошено обов'язкове носіння маски на вулиці та в громадських місцях. Тож, аби уникнути непорозумінь, МОЗ надало список громадських локацій, в яких обов'язково потрібно одягати маску.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили українцям, де в країні обов'язково потрібно носити маску або респіратор для запобігання поширенню коронавірусу.

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Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи та стадіони, – йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, де в Україні потрібно носити маску: повний перелік громадських місць - фото 397925

Зокрема, громадським місцем вважається:

  • ліфти і таксофони;
  • приміщення і території медичних установ;
  • приміщення і території навчальних закладів;
  • дитячі майданчики;
  • приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • під'їзди житлових будинків;
  • підземні переходи;
  • громадський транспорт;
  • приміщення закладів ресторанного господарства;
  • приміщення об'єктів культурного призначення;
  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Крім цього, громадські місця також визначаються в статті 178 Кодексу України:

  • вулиці;
  • закриті спортивні споруди;
  • сквери, парки;

Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, в Києві до громадських місць відносяться зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки, кінотеатри та прилегла до них територія і т.п.

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Джерело: kmu.gov
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