У МОЗ пояснили, де в Україні потрібно носити маску: повний перелік громадських місць

Після посилення карантину в Україні новою постановою Кабміну було оголошено обов'язкове носіння маски на вулиці та в громадських місцях. Тож, аби уникнути непорозумінь, МОЗ надало список громадських локацій, в яких обов'язково потрібно одягати маску.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили українцям, де в країні обов'язково потрібно носити маску або респіратор для запобігання поширенню коронавірусу.

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Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи та стадіони, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, громадським місцем вважається:

ліфти і таксофони;

приміщення і території медичних установ;

приміщення і території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під'їзди житлових будинків;

підземні переходи;

громадський транспорт;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об'єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Крім цього, громадські місця також визначаються в статті 178 Кодексу України:

вулиці;

закриті спортивні споруди;

сквери, парки;

Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, в Києві до громадських місць відносяться зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки, кінотеатри та прилегла до них територія і т.п.

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