Стало відомо, скільки українців не працюють через карантин

Соціологічна група Рейтинг провела опитування серед українців та визначила, яка частина наших громадян втратила роботу або ж пішла у вимушену відпустку через карантин.

Так, понад третину українців залишилися без роботи на час карантину. Ще 40% громадян заявили, що вони працюють у звичному режимі і у них нічого не змінилося.

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Крім цього, 11% респондентів пішли у вимушену відпустку, 18% – перебувають у відпустці за власним бажанням і 8% – втратили роботу. Разом з тим, 23% опитаних заявили, що тепер вони працюють дистанційно. Також за даними опитування, до початку карантину працювали 67% опитаних.

Більша частина (55%) респондентів відзначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць. 17% сказали, що їм вистачить заощаджень на термін до 2-х місяців, 8% – до 3-х місяців, а 9% – до пів року і більше. Водночас, 82% заявили, що почали економити кошти під час карантину, 16% – відзначили, що не роблять цього.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування 10-12 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше як 2,2%.

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