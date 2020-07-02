В Австралії рятуватимуть людей від акул за допомогою дронів

В останні роки випадки зіткнення людей і акул біля узбережжя Австралії почастішали. Це й стало причиною того, що 80 безпілотників патрулюватимуть на громадських пляжах країни, спостерігаючи за пересуваннями акул з повітря. Дрони зможуть визначати вид і точний розмір кожної виявленої ними акули.

Вартість нової програми з безпілотниками – 8 млн доларів. Вона дозволить врятувати не одне людське життя, адже серфери не завжди вчасно можуть зауважити, що поруч із ними плаває небажаний гість з глибин.

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Дрони доставлять до 34 пляжів уздовж берегової лінії Нового Південного Уельсу. Паралельно скоротиться кількість дорогих і менш ефективних вертольотів, які раніше використовували для стеження за акулами.

Використання безпілотників – величезний крок уперед у підвищенні безпеки громадських пляжів. Дрони легко переміщати: вони компактні, маневрені і можуть літати на великі дистанції.

Дрони замінять вертольоти

Програма піде на користь і туристичній галузі: мандрівники почуватимуться безпечніше на пляжах країни.

З ініціативи австралійського уряду також було розроблено додаток SharkSmart для смартфонів. Він сповіщатиме користувачів про останні спостереження за акулами, а також інформуватиме про різні види та їхню поведінку.

Зазначимо, що в Австралії розробляють костюм проти акул. Нове спорядження допоможе знизити смертність серед плавців і дайверів.

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