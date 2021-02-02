В Австралії продали автомобільний номер з 80-річною історією за 53 мільйони гривень

В австралійському штаті Вікторія сфотографували Mercedes-AMG C 43 Estate з чорним номерним знаком, на якому нанесена цифра 1. Вартість такого номера становить 2,5 мільйона австралійських доларів (приблизно 53 мільйони гривень за поточним курсом).

Унікальний номерний знак випустили у 1932 році. На повністю чорній табличці нанесена лише коротка назва штату Вікторія (Vic) і цифра 1.

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Після її створення держслужбовці Мельбурна не змогли домовитися, чию машину повинен прикрашати унікальний номерний знак. У результаті рідкісний номер передали в департамент реєстрації автомобілів, де він зберігався до 1984 року.

У тому ж році у штаті Вікторія відбувся аукціон, на якому невідомий покупець придбав чорний номерний знак за 165 000 австралійських доларів. Попри ризиковане придбання, ексклюзивний номер з кожним роком продовжував рости в ціні.

Уперше номерний знак зареєстрували на Saab 9000 Turbo. Згодом унікальна табличка прикрашала Ferrari, Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo і 911 Carrera, а також Mercedes-Benz E 55 AMG і E 63 AMG. Нинішній покупець встановив номерний знак з цифрою 1 на Mercedes-AMG C 43 Estate. За унікальний номер з 80-річною історією власник заплатив 2,5 мільйона австралійських доларів (приблизно 53 мільйони гривень за поточним курсом).

У листопаді минулого року у Великій Британії невідомий колекціонер придбав на аукціоні Silverstone Auctions унікальний лот – номерний знак "O 10", історія якого налічує 118 років. За десятий в історії англійського Бірмінгема автомобільний номер покупець заплатив 170 000 доларів.

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