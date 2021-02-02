У Британії з'явиться перший у світі порт для повітряних таксі та дронів: відео

У Великобританії побудують перший у світі порт для електричного і автономного повітряного транспорту. Він буде називатися Air-One і його відкриття планується на 2021 рік.

Разом з Hyundai Motor Group проєктом займеться компанія Urban Air Port, яка перемогла в конкурсі від британського уряду. Порт повинні побудувати в місті Ковентрі, яке розташоване у центрі Великобританії.

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У Air-One буде доступний вертикальний зліт і посадка для безпілотників і літаючих таксі. Майбутній інноваційний центр повинен працювати з нульовими викидами і повинен допомогти скоротити пробки.

Територія порту буде на 60% меншою, ніж у звичайного вертолітного майданчика. Відзначається, що використовуючи інноваційне будівництво, майданчики зможуть установлять в лічені дні і працюватимуть без викидів вуглецю у повному обсязі навіть, якщо не підключені до мережі.

Urban Air Port має потенціал зробити революцію в містах по всьому світу, зробивши їх пов'язанішими між собою, чистішими і прискоривши наше зелене економічне відновлення, – сказав британський директор з досліджень та інновацій в майбутньому Гері Каттс.

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