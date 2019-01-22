В Альпах штучно створюють лавини: вражаючі кадри

В Альпійських горах штучно викликали снігові лавини, щоб запобігти надзвичайних ситуацій.

Після снігопадів загроза сходжень снігових лавин значно посилилася. Для цього в південній частині Швейцарських Альп влаштовують контрольовані сходи снігових лавин, використовуючи вертольоти, які доставляють на вершини вибухівку.

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Момент зриву зняли на відео і показали дуже ячкравий ролик, як величезні снігові потоки звалюються з гір.

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