Погодні контрасти: синоптик попередила про негоду

Погода в Україні на завтра, 25 січня

25 січня в Україні очікуються погодні каруселі від міцних морозів до відлиги.

Антициклон прийде на заміну атмосферних фронтів та принесе посилення морозів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Як замерзає Ніагарський водоспад: фоторепортаж з мережі

"Вночі -8-15 градусів, вдень -7-12 градусів. На Півдні вдень все навпаки: 0+5 градусів. Контрасти в нас – ого! Сніг йтиме переважно на Заході. У Києві 25 січня – холодяка. Вночі -10-13, вдень -7-9 градусів. Ожеледиця! Без істотних опадів", –наголосила синоптик.

Додамо, що водіям варто бути дуже обачними на дорогах, а також у гірських районах країни.

Читайте також: Як відчинити замерзлу машину: корисні лайфхаки для водіїв