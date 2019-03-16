В Австралії поліцейські заарештували крокодила

В Австралії спіймали та посадили за ґрати 600-кілограмового крокодила. Причиною цього став той факт, що рептилія з'їла собак місцевих жителів.

Рептилія тероризувала жителів острова Батерст протягом року. Як з'ясувалося, за цей час вона з'їла 12 собак.

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Місцева влада вирішила знешкодити тварину після численних скарг господарів, котрі хвилюються за своїх вихованців. Крокодила спочатку помістили у тюремну камеру в відділенні поліції, а потім передали на спеціалізовану ферму.

Фахівці заявили, що спіймана тварина – молодий самець, який "відкрив" для себе легку здобич у вигляді місцевих собак, які йшли до водопою.

За оцінками зоологів, рептилія може прожити ще близько півстоліття, і в природних умовах продовжить нападати на собак і, можливо, людей. Тим більше, що місцеві жителі стверджують – цей крокодил вже спробував одного разу напасти на рибалку.

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