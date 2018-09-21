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В Австралії пенсіонер знайшов трикілограмовий самородок золота

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Самородок золота - фото 1
Самородок золота

В Австралії пенсіонер, який побажав залишитися неназваним з міркувань безпеки, знайшов самородок вагою 3,23 кілограма.

"Він (самородок) перебував досить глибоко – на глибині близько 800 мм в глинистому ґрунті, тому потрібно було понад дві години ретельного відкопування, щоб отримати його", – розповів власник магазину металошукачів в Банбері, які давно знає власника знахідки, Роб Андерсон.

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Він поділився, що чоловік є фахівцем з пошуку самородків з великим досвідом.

Пенсіонер знайшов самородок золота - фото 277630
Пенсіонер знайшов самородок золота

"Він був дуже успішним протягом багатьох років. І, по-моєму, ця знахідка доводить, що, як і раніше, залишається багато золота, навіть в тих районах, які вважаються цілком почищеними", – поділився Андерсон.

Згідно з попередніми оцінками фахівців, самородок, який через форму називають "качиною лапою", при вазі 3,23 кілограма він містить 2,11 кілограма золота. Вартість самородка може становити, щонайменше, 110 тисяч доларів.

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Джерело: news
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