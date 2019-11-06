В Австралії обирають найулюбленіше українське слово

До Дня української мови та писемності в Австралії вирішили провести незвичайну акцію під назвою "Найулюбленіше українське слово". До неї може долучитись кожен!

Посольство України в Австрії вирішило креативно підійти до святкування Дня української мови та писемності, який щороку відзначають 9 листопада. Тому на офіційній сторінці представництва в соціальній мережі Facebook розпочали акцію "Найулюбленіше українське слово".

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"Пишіть у коментарях до цього посту найсмачніші, найкрасивіші, найцікавіші, найсмішніші чи навіть найменш зрозумілі вам українські слова і ставте лайки біля слів-коментарів інших учасників. За ними ми й визначимо найпопулярніше українське слово в Австралії, яке якомога частіше використовуватимемо у наших дописах та спілкуванні з вами", – йдеться у дописі.

І вже назбиралось чимало милозвучних варіантів, серед яких матуся, мрія, мереживо, красуня, серпанок та багато інших. Не меншої уваги заслуговують і вислови, приміром, "хай йому грець". Долучайтесь і ви!

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