Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну

Команда медіапроєкту Ukraїner представила повнометражний фільм про Україну — "Ukraïner. The Movie". У стрічці показані історії українців із різних куточків нашої держави. Ці приклади не просто надихають, а й доводять, що нам є ким і чим пишатись. Дивіться відео та діліться враженнями!

Творці фільму запевняють, що "Ukraïner. The Movie" стане новим кроком у розвитку української тревел-журналістики та сторітелінгу. До цього формат експедицій і розповіді про культуру, ремесла, життя й побут людей, цікаві ініціативи в різних куточках України був частково втілений у проєкті Ukraїner, засновником якого є Богдан Логвиненко.

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"Ukraïner. The Movie" – це історія про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту. Фільм розповідає історії про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов'язані між собою, їхні світи різні, утім, ця різність й об'єднує країну. Фактично стрічка "Ukraïner. The Movie" покаже один день із життя України. Дивіться та надихайтесь:

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