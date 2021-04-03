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В Австралії на чоловіка двічі напав восьминіг: відео відразу стало вірусним
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У курортному регіоні Австралії, затоці Джограф, восьминіг атакував геолога Ланса Карлсона. Відео інциденту чоловік опублікував на своєму інстаграмі.
Карлсон відпочивав з сім'єю на південно-західному узбережжі Австралії. На березі затоки він зауважив, як щось випірнуло з води та вдарило чайку. Він подумав, що це був скат. Разом зі своєю донькою він підійшов до берега і зрозумів, що це був восьминіг. Карлсон дістав телефон і почав знімати, коли молюск вдарив його щупальцями, написав він у пості.
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"Восьминіг накинувся на нас, це був справжній шок", – сказав Карлсон.
Пізніше Карслон знову відправився у воду, щоб досліджувати колекцію мушель, – там на нього знову напали, чоловік відчув удар по руці, схожий на удар хлистом. Він повідомив, що через запітнілі окуляри не бачив, хто його атакує. На березі Карлсон розглянув наслідки удару – це були сліди щупальців восьминога. Вони покривали шию, руку та верхню частину спини чоловіка.
На березі Карлсон попросив свою дружину залити рани колою, пляшка якої лежала поруч. Він працював рятувальником і знав, що в таких випадках допомагає столовий оцет, але по кислотності (2,8 pH) кола з ним збігається.
Карлсон зізнався, що після ударів восьминога він відчув "певне печіння", й додав, що воно не зрівняється з наслідками нападу медуз "блакитна пляшечка" (Physalia physalis, також відомих як "португальський кораблик", після контакту з якими з'являється кровотеча і виразки).
Опубліковане в інстаграмі відео Карлсон підписав: "Найзліший восьминіг у затоці Джограф! Після того як я погнався за чайкою, він вирішив, що ми з донькою заслуговуємо на прочуханку! Пізніше я виявив його дім серед крабового кладовища, звідки він знову прийшов за мною!".
Коли відео стало вірусним, геолог занепокоївся тим, що люди будуть боятися восьминогів.
"Це дивовижні істоти, які явно володіють якимись сильними емоціями (як і ми!)", – додав Карлсон.
А які екзотичні морські звірі траплялися вам під час відпочинку? Пишіть у коментарях.
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