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15 тисяч бджіл поселилися в автомобілі чоловіка, поки він ходив до магазину: фотофакт
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В американському місті Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, машина місцевого мешканця тимчасово перетворилася на вулик на колесах. Чоловік просто сходив до магазину, після чого на нього очікувала справжня смугаста несподіванка.
Як повідомляє The New York Times, чоловік припаркував позичений у друга Buick, щоб сходити до магазину. Коли він повернувся, виявив там 15 тисяч бджіл, які окупували заднє сидіння.
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Випадок стався 28 березня. Чоловік, чиє ім'я не називають, відійшов від машини буквально на 10 хвилин. Повернувшись, він поклав продукти, сів за кермо і, вже збираючись їхати, почув підозрілий гул за спиною. Комахи, як він зрозумів, залетіли всередину крізь відчинене вікно.
Американець одразу ж вистрибнув з машини та зателефонував 911. Співробітники екстреної служби вислали йому на допомогу фахівця – пожежного та бджоляра-аматора Джессі Джонсона. Той прибув на місце з особистим обладнанням: вуликом, маслом лемонграсом, рукавичками та захисним костюмом.
Джонсону знадобилося 2 години, щоб перенести всіх бджіл з машини у вулик. Комах він забрав до себе на пасіку. За словами Джонсона, бджоли разом з королевою шукали собі новий будинок, у цей момент вони були спокійними й неагресивними. Сам рятувальник і водій не постраждали. Дісталося тільки охоронцеві торгового центру – його ужалили в губу.
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