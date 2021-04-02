Дружба цуценят з ягням підкорила мережу

У крихітному селі Гейл в Англії випустили погуляти на сонці маленьких цуценят пастушої вівчарки, і вони відразу знайшли собі друга.

Маленькі собачки почали гратися разом з ягням на прізвисько Тампер, пише Daily Mail. Пастуший інстинкт породи бордер-колі відразу взяв своє: домашні улюбленці залучили до своєї гри й Тампера.

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Тварини провели цілий день, пустуючи на весняному сонці на фермі в компанії один одного.

Користувачам мережі опубліковані фото підняли настрій і вони залишили безліч приємних коментарів. При цьому, дехто здивувався, що господарі почали випускати на вулицю цуценят в такому ранньому віці.

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