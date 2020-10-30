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Рибалка зловив акулу неймовірних розмірів: фото

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Рибалка зловив акулу неймовірних розмірів: фото - фото 1

Австралійський рибалка Майкл Дрейпер з міста Манджера зловив 320-кілограмову тигрову акулу довжиною 2,74 метра. Чоловікові і його друзям знадобилося близько 80 хвилин, щоб витягнути хижачку з води.

За словами Дрейпера, риба провела на суші не більше як 50 секунд. Потім її довелося відпустити, оскільки лов тигрових акул такого розміру заборонений.

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"Цих акул потрібно відразу ж відпускати, але вона чинила відчайдушний опір, заплуталася в густих водоростях у 150 метрах від берега і була знесилена. Людям слід зрозуміти, що акули – не машини для вбивства. Так, у воді потрібна обережність, але не страх", – розповідає рибалка.

Тигрові акули вважаються вкрай небезпечними для людини. Вони виростають у середньому до 4,25 метра в довжину і важать до 635 кілограмів. У Книгу рекордів Гіннесса занесена особина довжиною 5,5 метра, яка важила півтори тонни.

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Джерело: portnews
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