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Чому видри жонглюють камінням: несподівана відповідь учених

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Чому видри граються камінням - фото 1
Чому видри граються камінням

Науковцям вдалось наблизитись до відповіді на одне із найтаємничіших питань світу: чому ж видри так обожнюють каміння і жонглюють ним? Якщо ви ніколи не думали над цим, то саме час.

Дослідники з університету Екстера здивували дослідженням поведінки видр і пояснили, чому ж ці тваринки у неволі полюбляють жонглювати камінням. Доволі довго відповідь на це питання залишалась таємницею: чи їм просто подобається це, чи так вони тренуються, але все зовсім не так просто.

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Виявилось, що ці куницеві хапаються за каміння саме тоді, коли голодні. Це особливо яскраво можна побачити у зоопарках перед тим, як їх годують. Таким чином тваринки показують свою нетерплячість в очікуванні, коли ж буде їжа.

Чому видри граються камінням - фото 402390
Чому видри граються камінням

"Відвідувачі зоопарків у захваті від грайливості видр. А наше дослідження дозволяє зрозуміти їхню дивовижну поведінку. Хоч і вдалось з'ясувати, що голод наштовхує видр на жонглювання камінням, але остаточна функція такої поведінки все ще є загадкою", наголошують учені.

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Джерело: medialeaks
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