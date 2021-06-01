В австралійському заповіднику оселилися "безвухі дракони"

Рідкісні ящірки Tympanocryptis з сімейства агамових знайшли новий будинок в австралійському заповіднику Тідбінбілла. Дивіться, як виглядають незвичні ящірки.

Ящірок з роду Tympanocryptis, які зараз на межі вимирання, в Австралії називають Безухими драконами, пише therevelator.

І ще: Цей папуга переспівує легендарні хіти 80-х років: вражаючі відео

Нещодавно шість рідкісних ящірок, вирощених в зоопарку Мельбурна, переселили в заповіднику Тідбінбілла, що розташований за 40 хвилин їзди від Канберри. На території, що охороняється компанію їм складатимуть Щіткохвості наскельні валабі (лат. Petrogale penicillata), яскраві неправдиві жаби (лат. Pseudophryne corroboree) та інші рідкісні тварини.

Зоозахисники сподіваються, що в заповіднику сформується нова колонія, яка стане джерелом для подальшого розселення рідкісних рептилій. Спеціально розроблена карантинна споруда була спроєктована для розміщення до 80 драконів, причому у кожної ящірки є свій власний простір з норою, трава, на яку можна забратися, і платформа для купання.

Tympanocryptis / pinterest

Це цікаво: Застукали на гарячому: кумедні фото котів, які точно покращать настрій