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В австралійському заповіднику оселилися "безвухі дракони"

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Ящірки Tympanocryptis - фото 1
Ящірки Tympanocryptis / pinterest

Рідкісні ящірки Tympanocryptis з сімейства агамових знайшли новий будинок в австралійському заповіднику Тідбінбілла. Дивіться, як виглядають незвичні ящірки.

Ящірок з роду Tympanocryptis, які зараз на межі вимирання, в Австралії називають Безухими драконами, пише therevelator.

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Нещодавно шість рідкісних ящірок, вирощених в зоопарку Мельбурна, переселили в заповіднику Тідбінбілла, що розташований за 40 хвилин їзди від Канберри. На території, що охороняється компанію їм складатимуть Щіткохвості наскельні валабі (лат. Petrogale penicillata), яскраві неправдиві жаби (лат. Pseudophryne corroboree) та інші рідкісні тварини.

Зоозахисники сподіваються, що в заповіднику сформується нова колонія, яка стане джерелом для подальшого розселення рідкісних рептилій. Спеціально розроблена карантинна споруда була спроєктована для розміщення до 80 драконів, причому у кожної ящірки є свій власний простір з норою, трава, на яку можна забратися, і платформа для купання.

Tympanocryptis - фото 461670
Tympanocryptis / pinterest

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