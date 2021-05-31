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Цей папуга переспівує легендарні хіти 80-х років: вражаючі відео

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Цей папуга переспівує легендарні хіти 80-х років: вражаючі відео - фото 1

Американець Френк Магіло і його папуга Тіто обзавелися армією шанувальників. Річ у тому, що ця вельми незвичайна і шалено талановита парочка робить реально якісну музику! Ви тільки послухайте ці кавери.

За словами Френка Магіло, талант і любов вихованця до музики він виявив незабаром після початку карантину, коли від нудьги грав на гітарі поруч з Тіто, а той несподівано став підспівувати. Хоча папуга живе в родині вже 18 років, раніше таку музикальність він не виявляв.

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Тіто є шанувальником року 70-80-х років: в його репертуарі є AC / DC, Pink Floyd, Metallica, Lynyrd Skynyrd і інші. Іноді зустрічаються й сучасніші гурти.

На YouTube-каналі "Тіто і людина" регулярно з'являються їхні круті кавери на відомі пісні. Зараз на каналі близько 100 тисяч підписників, але найпопулярніші ролики за кількістю переглядів наближаються до мільйона.

Scorpions – Wind Of Change

AC/DC – Whole Lotta Rosie

The Beatles – Here Comes The Sun

Dire Straits – Money For Nothing

Foo Fighters – The Pretender

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