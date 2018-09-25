В Audi розповіли, чому електромобілів e-tron не буде в дилерських салонах

Audi e-tron доступний лише для замовлення у США / itc

Автомобільний виробник Audi підтвердив інформацію про те, що електричний кросовер e-tron не буде поставлятися в дилерські центри.

Також було зазначено, що нову модель можна отримати лише під замовлення.

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Представлений у 2018-му році електромобіль Audi e-tron надійде у продаж найближчим часом. Але прийти до автосалону та вибрати машину не вийде – доступними будуть лише замовлення.

Новий Audi e-tron неможливо буде купити в автосалоні / Audi MediaCenter

Президент Audi США Скотт Кеох підтвердив, що компанія буде поставляти лише за попереднім замовленням. Таким чином фірма хоче скоротити внутрішні витрати на продаж електромобілів, щоб максимізувати прибуток з кожної машини.

У Штатах клієнти зможуть розмістити замовлення на e-tron у будь-якого з 303 дилерів Audi, залишивши при цьому депозит у розмірі 1000 доларів, який повертається після покупки.

Доступними будуть лише замовлення / Audi

Терміни виконання замовлення не називаються, але вони, як відзначають у компанії, можуть становити місяці або й навіть цілий рік.

Продажі Audi e-tron у США почнуть в середині 2019 року, а постачання клієнтам можуть затягнутися до 2020 року.

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