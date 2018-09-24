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Audi планує відродити марку Horch

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Audi відродить легендарну марку Horch - фото 1
Audi відродить легендарну марку Horch / motor1

Слідом за Maybach, який відродив Mercedes-Benz, марку Horch планує відродити Audi. Очікується, що це буде назва для флагманської версії з двигуном W12.

У 1904 році Август Хорьх заснував компанію Horch & Cie. Motorwagenwerke AG, в 1909 році – August Horch Automobilwerke GmbH, яка згодом була перейменована на Audi. Зараз бренд готується до повернення.

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У 1932 році Horch, Audi, DKW і Wanderer об'єдналися в Auto Union AG і в 1965 році фірма була куплена Volkswagen Group. У 2018 з'явилася інформація, що незабаром на ринку може з'явитися відроджений Horch.

Легендарні автомобілі Horch - фото 278022
Легендарні автомобілі Horch / motor1

За інформацією Automotive News, це буде не нова модель, а просто найбагатша модифікація седана Audi A8 – по аналогії з S-Class, який у флагманському варіанті Mercedes-Benz називає Maybach.

Легендарні автомобілі Horch - фото 278024
Легендарні автомобілі Horch / motor1

Вихід Horch у продаж відбудеться у 2021-2022 роках, коли настане час планового рестайлінгу A8. До цієї події й присвятять створення Horch з більш багатою обробкою кузова, розкішним оснащенням і двигунами V8 або навіть W12.

Легендарні автомобілі Horch - фото 278023
Легендарні автомобілі Horch / motor1

Але на відміну від Mercedes-Benz, який у Maybach перетворює майже все, в Audi не збираються робити купе або кросовери Horch. Принаймні наразі.

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Джерело: motor1
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