Автомобілі Toyota оснастять Android Auto

Два анонімні джерела підтвердили, що Toyota готова відмовитися від заборони на використання у своїх автомобілях системи Android Auto. Про це офіційно має бути оголошено в жовтні.

Японська марка протягом тривалого часу опиралася установці Apple CarPlay у своїх машинах, а Android Auto не ставила через те, що побоювалася за безпеку і конфіденційність інформації своїх клієнтів.

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Першим Apple CarPlay отримав седан Toyota Avalon 2019 модельного року при тому, що Apple CarPlay/Android Auto вже є фактично стандартом для більшості сучасних автомобілів.

Android Auto запрацює в Toyota / Android Central

Поки моделі Toyota взаємодіють зі смартфонами через розроблений Ford формат SmartDeviceLink, в якому обмежений доступ до даних як на мобільному гаджеті, так і на автомобілі.

Ще в жовтні 2015 року видання Motor Trend повідомляло, що Google вимагає занадто багато даних – швидкість автомобіля, обороти двигуна, положення дросельної заслінки і інші параметри – для доступу до Android Auto, що призвело до питань з боку автовиробників.

Коли Android Auto з'явиться на автомобілях Toyota і на яких моделях дебютує формат – поки невідомо.

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