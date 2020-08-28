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В Атлантиці зафіксований рекорд за кількістю штормів

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Шторм - фото 1
Шторм / berksweekly

До середини серпня в Атлантиці сформувалися вже 11 штормів, які отримали імена. Хоча зазвичай до цього часу спостерігаються всього два великих шторми.

Як правило, тропічному шторму присвоюється особисте ім'я, якщо швидкість вітру перевищує 70 кілометрів на годину. Ім'я присвоюється в алфавітному порядку. Шторм класифікується як ураган, коли швидкість вітру досягає 119 кілометрів на годину.

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Останніми штормами, які отримали імена, наразі стали Жозефіна (зареєстрований в південно-східній частині Карибського моря 13 серпня) і Кайл (сформувався на схід від Нью-Джерсі 14 серпня). Попередній рекорд по досягненню букви К в імені тропічного шторму належав урагану Катріна, найбільш руйнівному в історії США. Південно-східного узбережжя США в районі штатів Луїзіана і Міссісіпі ураган досяг 29 серпня 2005 року.

За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), в цьому році очікується 19-25 штормів, гідних власного імені. Від 7 до 11 з них можуть перерости в урагани.

В Атлантиці зафіксований рекорд за кількістю штормів - фото 422593

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Джерело: smithsonianmag
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