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Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
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28 серпня по всій країні спаде спека, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
28 серпня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду в Україні, тому буде сухо та сонячно. Лише на північному сході та на півночі можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"П'ятниця в Україні буде без спеки. На Півночі, Заході, у більшості центральних областей протягом дня очікується +20+25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18+22 градуси. На Сході та у південній частині України трохи тепліше, проте комфортно, без спеки, +24+29 градусів. Останній серпневий, й, відповідно, літній уїк-енд принесе в Україну сонце та спеку. У Києві істотні опади – навряд, хіба що в окремих районах локальний невеликий дощ. Температура повітря буде невисокою. близько +22 градусів. А ось завершальними літніми вихідними знову повернеться сонячна погода та спека", – додала вона.
Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +22+24
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +20+22
- Чернігів +20+22
- Черкаси +22+24
- Миколаїв +27+29
- Одеса +27+29
- Херсон +26+28
- Сімферополь +27+29
- Полтава +22+24
- Суми +19+21
- Харків +22+24
- Дніпро +23+25
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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