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Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 серпня по всій країні спаде спека, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 серпня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду в Україні, тому буде сухо та сонячно. Лише на північному сході та на півночі можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"П'ятниця в Україні буде без спеки. На Півночі, Заході, у більшості центральних областей протягом дня очікується +20+25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18+22 градуси. На Сході та у південній частині України трохи тепліше, проте комфортно, без спеки, +24+29 градусів. Останній серпневий, й, відповідно, літній уїк-енд принесе в Україну сонце та спеку. У Києві істотні опади навряд, хіба що в окремих районах локальний невеликий дощ. Температура повітря буде невисокою. близько +22 градусів. А ось завершальними літніми вихідними знову повернеться сонячна погода та спека", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 422351
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+21
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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