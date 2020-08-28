Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні

28 серпня по всій країні спаде спека, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

28 серпня, у п'ятницю, антициклон визначатиме погоду в Україні, тому буде сухо та сонячно. Лише на північному сході та на півночі можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"П'ятниця в Україні буде без спеки. На Півночі, Заході, у більшості центральних областей протягом дня очікується +20+25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18+22 градуси. На Сході та у південній частині України трохи тепліше, проте комфортно, без спеки, +24+29 градусів. Останній серпневий, й, відповідно, літній уїк-енд принесе в Україну сонце та спеку. У Києві істотні опади – навряд, хіба що в окремих районах локальний невеликий дощ. Температура повітря буде невисокою. близько +22 градусів. А ось завершальними літніми вихідними знову повернеться сонячна погода та спека", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +22+24

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +22+24

Суми +19+21

Харків +22+24

Дніпро +23+25

Запоріжжя +26+28

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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