В Арктиці зафіксували безпрецедентну спеку: яка температура у регіоні, покритого кригою

Минулого тижня у деяких районах Арктики температура піднялася вище 30℃, що значно перевищує середній показник для цієї пори року.

Як повідомляє The Independent, метеоролог з Великобританії Скотт Дункан охарактеризував температурні умови в регіоні як "воістину виняткові для будь-якого пори року, але приголомшливі для травня".

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Відзначається, що танення льоду і вічної мерзлоти в Арктиці через підвищення температури призводить до викиду метану в атмосферу і сприяє глобальному потеплінню.

Як вважає експерт, через швидке потепління в майбутньому такі температурні скачки будуть спостерігатися все частіше.

Unprecedented heat in the Arctic again today.



Even hotter than yesterday. This thread explains what is going on. pic.twitter.com/Tu3HbkL8O5 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) May 20, 2021

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