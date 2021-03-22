На Алясці рибалка спіймав моторошну рибину: фотофакт

Американський рибалка з Орегона Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив з річки загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом.

Як пише Daily Star, Нейту трапився вугр-вовк. Попри грізний вигляд, ця риба дуже полохлива і ніколи не нападає на людину, якщо її не провокувати. Як правило, представники цього виду живуть в печерах або ущелинах, полюють на крабів, молюсків, равликів і морських їжаків. Виростають до двох метрів в довжину.

І ще: Пташка знесла яйце на футбольному полі прямо під час матчу: кумедне відео

"Коли ми побачили, кого я витягнув з води, в повітрі повисло нервове мовчання", – згадує чоловік.

За словами американця, він й раніше стикався з вугром-вовком, але таку велику особину бачить вперше. "Я вже мав справу з ними раніше і знаю, що вони можуть дуже сильно кусатися, тому я був обережний", – відзначає він.

Коли фотосесія закінчилася, Нейт відпустив свій улов назад у воду. Чоловік каже, що йому приносить задоволення лише сам процес риболовлі, а не те, скільки здобичі він принесе додому.

Читайте також: В Ірландії вперше помітили моржа: тварина перетнула Атлантику, заснувши на айсбергу