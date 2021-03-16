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Експерти назвали аромати, які допоможуть приборкати відчуття голоду
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Ароматерапія – відмінний засіб для лікування багатьох хвороб, симптомів. Запахи можуть заспокоювати, розслабляти, налаштовувати на потрібний лад, а також регулювати відчуття голоду.
Які аромати допоможуть вам приборкати апетит? Food & Mood розповів, як за допомогою ароматерапії почати їсти менше.
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Квіткові аромати
Учені з'ясували, що найсильніший ефект у вгамування голоду дає аромат троянди. Вважається, що щодня вдихаючи запах троянди, можна скинути до 3 кілограмів зайвої ваги на місяць. Ефірні олії, що містяться в троянді, по-особливому діють на підсвідомість людини, заспокоюють нервову систему, дарують відчуття комфорту та пригнічують відчуття голоду. Подібним ефектом володіють лаванда і жасмин, заспокоюють і покращують метаболізм.
Ванільний аромат
Ванільні запахи можуть обдурити організм ласунів. Молекули ванілі передаються у мозок і створюють помилкове відчуття задоволення, наче ви щойно поласували чимось солоденьким, а також насичення. Апетит до солодкого різко скорочується.
Цитрусові аромати
Багатьом відомо, що грейпфрут – найкращий цитрусовий помічник у схудненні. Виявляється, не обов'язково його їсти. Можна лише вдихати олії грейпфрута протягом 5 хвилин перед кожним прийомом їжі. Також можна використовувати олії лайма або апельсина. Ці запахи прискорюють обмін речовин і сприяють схудненню.
Фруктові аромати
Фруктові аромати, згідно з дослідженнями американських дієтологів, покращують процес схуднення. Крім того, фруктові запахи налаштовують організм на здорове харчування та змушують людину робити вибір у сторону корисних продуктів.
Кориця і мускат
Аромат кориці також обманює мозок і змушує організм відчувати насичення. Кориця у дуеті з мускатом відбиває бажання з'їсти солодкого та покращує обмін речовин. Кориця також вважається відмінним антидепресантом, що підвищує настрій і без їжі.
М'ятний аромат
М'ята – супутниця стрункої фігури. Навіть просто запах м'яти сприяє втраті ваги. Щоб м'ята постійно була з вами, змішайте ароматичну олію з рослинною та нанесіть собі на зап'ясті.
Варте уваги! Ароматерапія має ефект при регулярному використанні, але і тривале використання ефірних олій може негативно вплинути на ваше здоров'я. Передозування ефірними оліями може викликати запаморочення та шкірні алергічні реакції. Не можна використовувати аромати під час вагітності, людям з хронічними захворюваннями нирок, дихальних шляхів і алергікам.
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