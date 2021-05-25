США атакували мільярди цикад: відео

Мільярди цикад Великого східного виводка вперше за 17 років вийшли на поверхню в декількох штатах Східного узбережжя США. За словами американських вчених, в деяких регіонах країни на кожні пів гектара доводиться від 1 до 1,5 мільйона цикад.

У світі налічується понад 3000 видів цикад. Багато з них з'являються щорічно. Однак в Північній Америці живе рід періодичних цикад (лат. Magicicada), цикл життя яких складає 13 і 17 років, пише NBC News.

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Личинки живуть під землею, харчуючись корінням рослин. Вони проходять через п'ять стадій розвитку, і на 13-й або 17-й рік, в залежності від виду, масово з'являються з-під землі, щоб знайти партнера для розмноження. Численність – це запорука виживання популяції, оскільки тільки так цикади можуть протистояти хижакам. Незабаром після спарювання цикади гинуть.

Великий східний виводок, що позначають римською цифрою X (десять), вважається найбільшим виводком періодичних цикад. Востаннє він піднімався на поверхню в 2004 році. Крім нього, ентомологам відомі ще 14 виводків: виводок I мешкає у Вірджинії, виводок III в Айові, а виводок VII на півночі штату Нью-Йорк.

Cicadas everywhere pic.twitter.com/Bnt0azxSIf — Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021

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