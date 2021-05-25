Рибалка виловив морського окуня гігантських розмірів: фотофакт

Житель Нової Зеландії Аарон Стенден упіймав гігантського морського окуня в затоці Хікс. Рибалка роздав м'ясо риби сусідам і друзям, які живуть неподалік, але перед цим офіційно зафіксував вражаючий улов.

Як пише Dan Viet, чоловікові знадобилося близько 30 хвилин, щоб подолати свою здобич і затягнути її у човен. Вага рибини – 82,2 кілограма. Це найбільший окунь, якого вдавалося зловити Стендену, і третій за розмірами представник свого виду, виловлений в затоці Хікс за останні 15 років.

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Рибалка роздав м'ясо сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак не забув перед цим офіційно зафіксувати великий улов. Новозеландець розповів, що це не найбільша риба, яку він ловив. У 2002 році йому вдалося упіймати атлантичного блакитного Марліна вагою 213 кілограмів.

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