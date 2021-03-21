В арабських країнах заборонили подавати каву у дитячих пляшечках

Влада ОАЕ, Оману та інших країн заборонили кав'ярням розливати каву у тари, схожі на дитячі пляшечки. Цей тренд недавно поширився в декількох країнах Перської затоки.

Все почалося з кав'ярні Einstein в Дубаї – замість звичайних стаканчиків там почали подавати каву й молочні коктейлі у пляшках з пипкою. Людям ідея сподобалася: вони почали викладати фотографії в соцмережі, приводили в кафе друзів і рідних, щоб ті теж спробували. Дехто приносив свої пляшки і просив їх наповнити.

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"Після стількох місяців пандемії з її труднощами люди веселилися, згадували дитинство", – говорить гендиректор франшизи Einstein Юнес Молла.

Але й були ті, хто побачив у тренді порушення мусульманської культури і традицій ісламу. Хвиля обурення докотилася до влади. "Таке використання дитячих пляшечок не тільки порушує місцеві традиції, але й сприяє поширенню COVID", – заявили в одному з відомств Дубая.

Власникам кав'ярень в ОАЕ виписали штраф і заборонили продавати напої в дитячому посуді. Те ж саме зробили в Омані. Там також створили гарячу лінію, куди можуть звернутися громадяни, якщо побачать десь напій в пляшечці.

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