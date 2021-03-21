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Coca-Cola запустить підписку на напої в Японії

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Coca-Cola запустить підписку на напої в Японії - фото 1

Компанія Coca-Cola запустить Coke On Pass – підписку на напої з автоматів. Поки послуга діятиме тільки в Японії.

Так, Coca-Cola через додаток Coke On запустить підписку Coke On Pass, яка дозволить брати один напій в день з більш ніж 340 тисяч торгових автоматів, пише Nikkei. Підписка коштує 2700 ієн у місяць.

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Автомати – буденність для Японії вже понад сто років. Вони пропонують будь-які товари, від закусок і іграшок до корму для домашніх тварин і пива. Через пандемію їхній виторг упав більш ніж на 35%, а так компанія розраховує компенсувати падіння продажів.

За передплатою можна буде брати не тільки Coca Cola, а й інші напої компанії, наприклад, чай без цукру і чорну кава. Сервіс Coke On Pass запуститься в травні за зниженою ціною 1350 ієн як реклама, щоб залучити більше людей.

Coca-Cola запустить підписку на напої в Японії - фото 452441

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