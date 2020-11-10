В Apple Watch з'явився додаток, який допомагатиме позбутися нічних кошмарів

На "розумний" годинник Apple Watch скоро можна буде встановити додаток NightWare, який повинен допомогти користувачам впоратися з нічними кошмарами.

Доступ до програми зможуть отримати користувачі від 22 років після рекомендації лікаря. NightWare будуть призначати людям, що страждають від кошмарів, в тому числі викликаних посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

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Додаток буде фіксувати частоту серцевих скорочень, аналізувати рухи людини уві сні і на основі цих даних визначати, чи сниться користувачеві кошмар. За допомогою м'якої вібрації пристрій зможе перервати кошмар, не порушивши при цьому сон власника.

За словами співробітника FDA Карлоса Пенья, NightWare пропонує "низькоризиковий варіант лікування, який використовує цифрові технології в спробі забезпечити тимчасове полегшення при порушеннях сну". В організації підкреслюють, що програма має використовуватися в поєднанні з медикаментозною терапією, психотерапією та іншими методами лікування.

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