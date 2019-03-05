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В Apple Store вводять нові правила ремонту iPhone: що змінилось
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Французьке видання iGeneration повідомляє, що Apple змінила правила ремонту iPhone в Apple Store і Genius Bar. Дізнайтесь, які нововведення ввела "яблучна" компанія, і що чекає на власників смартфонів.
Досі офіційні сервіси Apple і Genius Bar відмовлялися працювати з неоригінальними компонентами, зокрема з батареями від інших виробників.
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За словами одного зі співробітників, раніше, якщо вони не могли зняти зламану батарею зі смартфона через велику кількість клею, вони замінювали повний блок за ціною заміни батареї. Однак на сторонні батареї правило не поширювалося, і користувачам доводилося платити повну ціну.
Якщо ремонт пов'язаний з самою батареєю, то, за новими правилами, Genius Bar і AASP можуть замінити сторонню батарею на офіційну батарею Apple за стандартну плату. При цьому перед початком ремонту співробітники сервісу повинні будуть розрядити таку батарею до рівня заряду менше, ніж 60 відсотків.
У разі ремонту інших деталей iPhone правила залишаються колишніми. Але тепер співробітники магазинів можуть ігнорувати факт використання неоригінальною батареї, здійснюючи заміну дисплея, корпусів, мікрофонів та інших частин смартфона.
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