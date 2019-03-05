В Apple Store вводять нові правила ремонту iPhone: що змінилось

Замінити батарею на iPhone тепер ще легше

Французьке видання iGeneration повідомляє, що Apple змінила правила ремонту iPhone в Apple Store і Genius Bar. Дізнайтесь, які нововведення ввела "яблучна" компанія, і що чекає на власників смартфонів.

Досі офіційні сервіси Apple і Genius Bar відмовлялися працювати з неоригінальними компонентами, зокрема з батареями від інших виробників.

І ще: Як активувати темну тему в Facebook Messenger для iPhone

За словами одного зі співробітників, раніше, якщо вони не могли зняти зламану батарею зі смартфона через велику кількість клею, вони замінювали повний блок за ціною заміни батареї. Однак на сторонні батареї правило не поширювалося, і користувачам доводилося платити повну ціну.

Якщо ремонт пов'язаний з самою батареєю, то, за новими правилами, Genius Bar і AASP можуть замінити сторонню батарею на офіційну батарею Apple за стандартну плату. При цьому перед початком ремонту співробітники сервісу повинні будуть розрядити таку батарею до рівня заряду менше, ніж 60 відсотків.

Майстри замінятимуть неоригінальну батарею за звичайну плату

У разі ремонту інших деталей iPhone правила залишаються колишніми. Але тепер співробітники магазинів можуть ігнорувати факт використання неоригінальною батареї, здійснюючи заміну дисплея, корпусів, мікрофонів та інших частин смартфона.

Читайте також: Тім Кук упевнений, що майбутні продукти Apple зведуть з розуму всіх