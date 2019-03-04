Як активувати темну тему в Facebook Messenger для iPhone

Якщо вірити чуткам, компанія Apple додасть довгоочікуваний темний інтерфейс в iOS 13. Воно й не дивно, адже нові смартфони отримали OLED-матриці, а це означає, що чорне оформлення дозволить суттєво зекономити заряд акумулятора. Розповідаємо вам, як активувати чорну тему в Facebook Messenger!

Наразі Facebook тестує темний інтерфейс програми Messenger, і ви вже можете активувати його. Для цього потрібно зробити кілька простих маніпуляцій.

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За замовчуванням у Messenger немає жодних налаштувань, які б активувати темний режим, але його можна увімкнути самостійно. Для цього відправте будь-кому або собі повідомлення зі смайликом півмісяць. Після відправки емодзі натисніть на нього у повідомленні. З'явиться пропозиція активувати темний режим. Тепер перейдіть у налаштування Facebook Messenger й увімкніть його. Якщо нічого не відбувається – перезапустіть програму.

Темна тема у Facebook Messenger розроблена спеціально з урахуванням OLED-дисплеїв iPhone X/XS, і відображає вона реальний чорний колір.

Зазначимо, що раніше Bloomberg повідомляв, що в iOS 13 буде підтримка темного режиму, який Apple впровадила в macOS торік. Імовірно, розробники популярних додатків з часом почнуть тестувати темний режим інтерфейсу у своїх додатках, щоб підлаштуватися під нове оформлення системи.

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