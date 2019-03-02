Тім Кук упевнений, що майбутні продукти Apple зведуть з розуму всіх

У минулу п'ятницю Apple провела зустріч інвесторів у Купертіно, під час якої глава компанії Тім Кук висловився на тему майбутніх "яблучних" продуктів. Він упевнено заявив, що ніколи не був так оптимістично налаштований щодо нинішнього стану корпорації і її подальшого розвитку.

За словами Тіма Кука, зараз Apple "садить насіння" для майбутніх продуктів, які зведуть всіх з розуму. Ділитися деталями він не став, але лише підтвердив, що у компанії є велика дорожня карта фантастичних продуктів.

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З чуток, вже в цьому році будуть представлені AirPods другого покоління, в яких розробники поліпшать звучання та впровадять функцію шумозаглушення. Що стосується Apple Watch, то в майбутніх моделях варто очікувати ще більше корисних опцій, пов'язаних з відстеженням здоров'я користувача. Зокрема, корпорація шукає спосіб вимірювання рівня глюкози в крові.

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Глава Apple також згадав про плани знизити ціну на MacBook Air з дисплеєм Retina. Він додав, що до 2020 року компанія має намір збільшити прибутки від своїх сервісів до 50 мільярдів доларів. Очікується, що вже в цьому місяці Apple оголосить про введення підписок на новини та представить аналог Netflix для стрімінгу фільмів, серіалів і телешоу.

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