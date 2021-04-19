В Apple розповіли, скільки отримує артист за кожне прослуховування на Apple Music

Apple розіслала музикантам і лейблам лист, в якому розкрила вартість одного прослуховування на стрімінговому сервісі Apple Music. Вона становить один цент.

Як пише The Wall Street Journal, у документі компанія заявила, що 52% виторгу від підписок платить правовласникам – отримує з одного долара 48 центів. У більшості випадків виплати не йдуть прямо до виконавця, а відправляються до правовласника. Саме він віддає артисту суму з вирахуванням комісії, зазначеної в їхньому договорі.

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Експерти відзначили, хоч Apple і платить за одне прослуховування вдвічі більше, ніж Spotify, другий платить від доходу з підписок 75-80%. Останній раз Apple повідомляла про понад 60 мільйонів підписників у 2019 році, в той час, як у Spotify налічується 345 мільйонів активних слухачів, включаючи 155 мільйонів, які платять за підписку.

Великі лейбли заявили, що середня кількість місячних прослуховувань на користувача є найкращим показником економіки стрімінгу. За їхніми словами, якщо на Apple Music і Spotify кількість прослуховувань за місяць перевищила 1000, то це успішний показник.

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