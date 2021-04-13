Тім Кук пояснив, чому Apple не приймає сторонні платіжні системи

В інтерв'ю журналістам глава Apple розкрив деякі подробиці політики фірмового магазину додатків. Зокрема, він пояснив, чому компанія виступає проти впровадження сторонніх платіжних систем в App Store, порівнявши рішення конкурентів з "блошиним ринком".

Раніше компанія Epic ініціювала судову тяганину проти Apple після відмови техногіганта використовувати механізм прямої оплати за внутрішньоігрові покупки у Fortnite в обхід фірмової комісії. Генеральний директор компанії зазначив, що таке рішення вендор прийняв заради безпеки самих користувачів, пише 9to5mac.

Це цікаво: Siri випадково розсекретила дату весняної презентації Apple

"Суть скарги Epic полягає у тому, що вони хотіли б, щоб кожен розробник використав свою платіжну систему. Але це зробило б App Store "блошиним ринком", а ви знаєте, який рівень довіри він пропонує. Кількість людей, що виходять на такий ринок, буде значно нижчою, що буде погано для користувача. А розробники залишилися б осторонь, тому що у них не було б величезної аудиторії, якій можна було б продавати. Тож у цьому середовищі ніхто не виграє", – заявив Тім Кук.



Тім Кук переконаний, що сторонні системи не принесуть користі нікому / Фото Unsplash

Поточна політика Apple вимагає, щоб усі програми використовували систему покупок Apple, при цьому прямі платежі "на сторону" заборонені. Глава компанії відзначив, що він упевнений у перемозі Apple над Epic Games у суді, засідання якого призначене на 3 травня.

Тім Кук також повідомив, що Apple розглядає близько 100 000 заявок на публікацію додатків щотижня та відхиляє близько 40 000 з них. За його словами, вибираючи App Store, користувачі отримують "безпечне і надійне місце" для пошуку додатків.

Читайте також: Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple, які працюють на iOS: iPhone – не перший