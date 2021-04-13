Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Тім Кук пояснив, чому Apple не приймає сторонні платіжні системи

  • 13
Тім Кук не хоче перетворювати App Store на блошиний ринок - фото 1
Тім Кук не хоче перетворювати App Store на блошиний ринок

В інтерв'ю журналістам глава Apple розкрив деякі подробиці політики фірмового магазину додатків. Зокрема, він пояснив, чому компанія виступає проти впровадження сторонніх платіжних систем в App Store, порівнявши рішення конкурентів з "блошиним ринком".

Раніше компанія Epic ініціювала судову тяганину проти Apple після відмови техногіганта використовувати механізм прямої оплати за внутрішньоігрові покупки у Fortnite в обхід фірмової комісії. Генеральний директор компанії зазначив, що таке рішення вендор прийняв заради безпеки самих користувачів, пише 9to5mac.

Це цікаво: Siri випадково розсекретила дату весняної презентації Apple

"Суть скарги Epic полягає у тому, що вони хотіли б, щоб кожен розробник використав свою платіжну систему. Але це зробило б App Store "блошиним ринком", а ви знаєте, який рівень довіри він пропонує. Кількість людей, що виходять на такий ринок, буде значно нижчою, що буде погано для користувача. А розробники залишилися б осторонь, тому що у них не було б величезної аудиторії, якій можна було б продавати. Тож у цьому середовищі ніхто не виграє", – заявив Тім Кук.

Тім Кук пояснив, чому Apple не приймає сторонні платіжні системи - фото 455468
Тім Кук переконаний, що сторонні системи не принесуть користі нікому / Фото Unsplash

Поточна політика Apple вимагає, щоб усі програми використовували систему покупок Apple, при цьому прямі платежі "на сторону" заборонені. Глава компанії відзначив, що він упевнений у перемозі Apple над Epic Games у суді, засідання якого призначене на 3 травня.

Тім Кук також повідомив, що Apple розглядає близько 100 000 заявок на публікацію додатків щотижня та відхиляє близько 40 000 з них. За його словами, вибираючи App Store, користувачі отримують "безпечне і надійне місце" для пошуку додатків.

Читайте також: Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple, які працюють на iOS: iPhone – не перший

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини