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В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12

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В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12 - фото 1

Компанія Apple повідомила, що магніти і радіомодулі, які є у iPhone і аксесуарах MagSafe, випромінюють електромагнітні поля і можуть заважати роботі медичних пристроїв.

Як підкреслили в Apple, всі моделі iPhone 12 містять більше магнітів, ніж попередні версії iPhone, проте очікується, що вони не будуть створювати більшого ризику магнітних перешкод. Однак при тісному контакті з медичними пристроями, такими як імплантовані кардіостимулятори і дефібрилятори, вони можуть впливати на їхню роботу.

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Щоб уникнути будь-якої потенційної взаємодії з цими пристроями, тримайте iPhone і аксесуари MagSafe на безпечній відстані від пристрою (понад 15 см один від одного або понад 30 см при бездротовій зарядці), – порадили в компанії.

Також Apple рекомендувала користувачам iPhone 12 і аксесуарів MagSafe проконсультуватися з лікарем і виробником конкретного медичного пристрою про особливості його роботи.

В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12 - фото 444845

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Джерело: apple
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