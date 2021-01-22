Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15

  • 1
Які пристрої Apple не отримають iOS 15 - фото 1
Які пристрої Apple не отримають iOS 15

Як і торік, ізраїльське видання The Verifier опублікувало звіт про сумісність різних пристроїв Apple з ще не майбутньою версією iOS. Відповідно до публікації, восени 2021 року привід оновити свій гаджет з'явиться у ще більшої кількості власників фірмової техніки. Розповідаємо, хто не отримає iOS 15!

Відповідно до джерела, на iOS 15 не зможуть перейти пристрої з процесором Apple A9.

Це цікаво: Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів

Мовиться про смартфони iPhone 6s і iPhone 6s Plus, які були випущені у вересні 2015 року, а також оригінальний iPhone SE, представлений в березні 2016 року. Крім того, апдейт не отримають планшети iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 року) і iPad 5 (2017), оснащені чипами A8, A8X і A9 відповідно.

Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15 - фото 444385
iPhone 6s та iPhone 6s Plus не отримають оновлення до iOS 15

У список пристроїв, сумісних з новою прошивкою, автори звіту включили iPad Pro 12,9" (2015 рік і новіший), iPad Pro 9,7", 10,5", 11", iPad Air 3, iPad Air 4, iPad 6/7/8 і iPad mini 5.

Що стосується смартфонів, то iOS 15 буде доступна для iPhone 7, iPhone 7 Plus та новіших пристроїв. Крім того, підтримку iOS 15 приписують мультимедійному плеєру iPod Touch 7 2019 року випуску з чипом A10 Fusion.

Припинення підтримки оновлень зазвичай пов'язане з апаратними обмеженнями – при цьому Apple поки вдається утримувати 5-річний цикл апдейтів для більшості своїх пристроїв.

Читайте також: Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень

Джерело: Mac Rumors
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 7985
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2366
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2773530
Загрузка...
Новини