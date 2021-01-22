Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15

Як і торік, ізраїльське видання The Verifier опублікувало звіт про сумісність різних пристроїв Apple з ще не майбутньою версією iOS. Відповідно до публікації, восени 2021 року привід оновити свій гаджет з'явиться у ще більшої кількості власників фірмової техніки. Розповідаємо, хто не отримає iOS 15!

Відповідно до джерела, на iOS 15 не зможуть перейти пристрої з процесором Apple A9.

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Мовиться про смартфони iPhone 6s і iPhone 6s Plus, які були випущені у вересні 2015 року, а також оригінальний iPhone SE, представлений в березні 2016 року. Крім того, апдейт не отримають планшети iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 року) і iPad 5 (2017), оснащені чипами A8, A8X і A9 відповідно.



iPhone 6s та iPhone 6s Plus не отримають оновлення до iOS 15

У список пристроїв, сумісних з новою прошивкою, автори звіту включили iPad Pro 12,9" (2015 рік і новіший), iPad Pro 9,7", 10,5", 11", iPad Air 3, iPad Air 4, iPad 6/7/8 і iPad mini 5.

Що стосується смартфонів, то iOS 15 буде доступна для iPhone 7, iPhone 7 Plus та новіших пристроїв. Крім того, підтримку iOS 15 приписують мультимедійному плеєру iPod Touch 7 2019 року випуску з чипом A10 Fusion.

Припинення підтримки оновлень зазвичай пов'язане з апаратними обмеженнями – при цьому Apple поки вдається утримувати 5-річний цикл апдейтів для більшості своїх пристроїв.

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