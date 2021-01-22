iPhone отримають нову систему охолодження: її переваги

Китайський інсайдер Мін-Чі Куо розповів, що iPhone від компанії Apple отримає нову систему охолодження.

Особливістю яблучних смартфонів стане висока ефективність завдяки використанню випарної камери.

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За словами Куо, "революція" технології в тому, що всередині спеціальної теплової колби є вода, яка перетворює її на пару під впливом тепла від електронних компонентів смартфона. Після переходу пара в області з менш низьким тиском і його розподілу по випарній камері буде відбуватися охолодження контактує з чіпом пластини. Такий ефект дозволить відвести зайве тепло без додаткових енерговитрат.

Інсайдер додав, що зараз Apple активно тестує цю технологію, яка з'явиться в майбутніх iPhone. Однак він зазначив, що це навряд чи буде реалізовано на пристроях в 2021 році.

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