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В Apple розповіли, чому не варто заклеювати вебкамеру MacBook

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MacBook - фото 1
MacBook / appleinsider

Apple повідомила, що закриття вебкамери на ноутбуках MacBook може призвести до випадкового пошкодження дисплея.

Компанія випустила попередження через новий документ підтримки на офіційному вебсайті, і, попри те, що кришки для камер розглядаються споживачами як спосіб зберегти свою конфіденційність, Apple рекомендує використовувати індикатор камери краще і безпечніше.

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Споживачі, стурбовані своєю конфіденційністю, схильні довіряти Apple, оскільки вона наполегливо розробляє надійний рівень безпеки, але жодне програмне забезпечення не є повністю безпомилковим.

Зломи вебкамер – звичайне явище, що змушує мільйони користувачів просто блокувати зображення передньої камери ноутбука за допомогою шматка стрічки. Власники Apple MacBook також можуть вибрати більш стильний підхід з індивідуальною кришкою камери, хоча зараз компанія пропонує пряму відмову від використання цих аксесуарів для захисту конфіденційності.

В Apple розповіли, чому не варто заклеювати вебкамеру MacBook - фото 415518

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Джерело: appleinsider
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